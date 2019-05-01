Казань, Татария, 1 мая 2019, 07:32 — REGNUM

Татарстанстат в День весны и труда обнародовал данные о численности и среднемесячной зарплате работающих на предприятиях и в организациях региона. Средние зарплаты представлены для разных отраслей экономики республики за первые два месяца 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920
Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

По данным органов статистики, в январе-феврале 2019 года больше всего работающих было в сфере обрабатывающих производств — 250,7 тыс. человек, где средние зарплаты составляли 37 806,8 рубля. На втором месте по численности работников расположилась сфера сфера образования — 155,5 тыс. человек при средних зарплатах 27 955 рублей, на третьем месте — сферы торговли, ремонта автотранспортных средств — 147,7 тыс. человек при средних зарплатах 29,8 тыс. рублей. Ещё 106,9 тыс. человек работают в сфере транспортировки и хранения, где средние зарплаты составляют 31,43 тыс. рублей. Сферу здравоохранения и социальных услуг представляют 97,8 тыс. человек, здесь зарплаты в среднем составили 34,61 тыс. рублей.

Высокие зарплаты за рассматриваемый период предлагались в сферах организации досуга и развлечений — 42,83 тыс. рублей, где работали 22 тыс. человек, сфере обеспечения газом, паром, электроэнергией — 44,09 тыс. рублей, а численность работающих составляла 35,7 тыс. человек. Выше средней по региону, что составляла за этот период 34,2 тыс. рублей, были доходы и в сфере информатизации и связи — 44,06 тыс. рублей, где работали 36 тыс. человек, сфере финансов и страхования — 47,77 тыс. рублей при 29,3 тыс. работающих, а также в сфере научной и технической деятельности — 48,05 тыс. рублей при 52,7 тыс. работников.

Напомним, 1 мая в Татарии ожидается 15 праздничных митингов и пять шествий.