Credit Suisse подозревают в отмывании средств на кризисе в Мозамбике — СМИ

Мапуту, , 07:31 — REGNUM Швейцарское антикоррупционное лобби возбудило уголовное дело в отношении Credit Suisse. Банк подозревают в мошенничестве во время предоставления многомиллионных займов Мозамбику, передает информационное агентство Reuters.

По информации антикоррупционного лобби, в мошенничестве фигурировала сумма в размере до двух миллиардов долларов США.

Трое бывших банкиров Credit Suisse были задержаны в Лондоне в январе 2019 года. Им были предъявлены обвинения в сговоре против закона по борьбе с коррупцией, в также в отмывании денег и подделке документов. Бывший министр финансов Мозамбика Мануэль Чанг был задержан в ЮАР по этому же делу.

Нелегальные транзакции были осуществлены при посредничестве банка Credit Suisse, сообщает сторона обвинения.

«Общественность призывает генерального прокурора провести расследование, чтобы выявить, осуществляли ли представители Credit Suisse Group AG надзор за переводами, а также выяснить, пытались ли они предотвратить нелегальные транзакции, как того требует уголовный кодекс Швейцарии», — сообщается в заявлении инициативной группы.

Представители Credit Suisse заявляют, что оказывают активное содействие расследованию.

Мозамбик — страна с наибольшей долговой нагрузкой в мире. В 2016 году в стране произошел долговой кризис.