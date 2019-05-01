Среда, 1 Мая 2019 года
06:56:04 МСК

Опубликовано фото Мантурова за рулём Aurus Komendant

Экономика

Специалисты ориентировались на лучший опыт мировой автоиндустрии в люксовом сегменте

Опубликовано фото Мантурова за рулём Aurus Komendant
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Денис Мантуров

Москва, 1 мая 2019, 05:49 — REGNUM  Фотографию с внедорожником Aurus Komendant, за рулём которого сидит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, опубликован в Instagram Минпромторга РФ.

Приводятся слова министра о машине, над которой, как он подчеркнул, работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Он отметил, что при создании новой модели были учтены потребительские вкусы и запросы.

«Разрабатывая автомобили данной линейки, специалисты ориентировались на лучший опыт мировой автоиндустрии в люксовом сегменте. Вместе с тем отмечу, что внешний вид нашего Aurus Komendant уже защищен патентом на промышленный образец», — сказал Мантуров.

https://www.instagram.com/p/Bw3uzm7AHse/

Напомним, производство российского кроссовера Aurus Komendant планируется начать в 2020—2021 гг.

Читайте ранее в этом сюжете: В линейке моделей проекта «Кортеж» появится компакт-кроссовер

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить