Опубликовано фото Мантурова за рулём Aurus Komendant

Москва, , 05:49 — REGNUM Фотографию с внедорожником Aurus Komendant, за рулём которого сидит министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, опубликован в Instagram Минпромторга РФ.

Приводятся слова министра о машине, над которой, как он подчеркнул, работали лучшие российские дизайнеры и инженеры. Он отметил, что при создании новой модели были учтены потребительские вкусы и запросы.

«Разрабатывая автомобили данной линейки, специалисты ориентировались на лучший опыт мировой автоиндустрии в люксовом сегменте. Вместе с тем отмечу, что внешний вид нашего Aurus Komendant уже защищен патентом на промышленный образец», — сказал Мантуров.

https://www.instagram.com/p/Bw3uzm7AHse/

Напомним, производство российского кроссовера Aurus Komendant планируется начать в 2020—2021 гг.

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