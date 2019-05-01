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Великобритания «наделит умом» свои энергосети за £30 млн

Экономика

«Умные технологии» помогут снизить затраты потребителей

Великобритания «наделит умом» свои энергосети за £30 млн
Ветровая турбина

Лондон, 1 мая 2019, 01:57 — REGNUM  Власти Великобритании намерены выделить 30 млн фунтов стерлингов на проекты по созданию интеллектуальных энергетических систем, сообщает пресс-служба британского правительства.

«Цифровые интеллектуальные системы предоставят потребителям более гибкий доступ к энергии», — говорится в сообщении.

Предполагается, что британские власти готовы вложить деньги в развитие технологий для использования возобновляемых источников энергии. Также планируется разработка интеллектуальных энергетических систем, которые должны обеспечить потребителям более удобный доступ к энергии и снизить ее стоимость.

Правительство Великобритании будет поддерживать проекты грантами. Их смогут получить научные организации, госорганы и местные организации.

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Энергетика
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