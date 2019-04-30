Уолл-стрит: Dow Jones вышел в плюс, Nasdaq — в серьёзном минусе

Нью-Йорк, США, , 23:12 — REGNUM Фондовый рынок США смог оправиться от падения котировок Alphabet, однако «высокотехнологичный» индекс Nasdaq все-таки завершил торги в серьезном минусе, 30 апреля передает агентство Reuters.

К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 14,26 пункта (0,05%), до 26 568,65 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,27 пункта (0,01%), до 2942,76 пункта, индекс Nasdaq упал на 58,68 пункта (0,72%), до 8103,17 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля акции Alphabet, владеющей интернет-гигантом Google, упали более чем на 8%. Падение котировок корпорации стало самым сильным с 2008 года.

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