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Пушков: Курс Порошенко приведёт Зеленского только к фиаско

Экономика

Зеленский «не готов к реверансам», но и со стороны России «игры в поддавки не будет», считает российский сенатор

Москва, 30 апреля 2019, 22:57 — REGNUM  Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление супруги избранного президента Украины Владимира Зеленского о его намерении не идти на уступки России.

«Зеленский «не готов к реверансам» в адрес России. Но и с нашей стороны игры в поддавки не будет. Хочет идти по пути Порошенко — результат будет такой же, как у Порошенко», — написал сенатор в своём микроблоге в Twitter.

При этом, по мнению Пушкова, у Зеленского «нет на руках ни одной новой карты», а «курс Порошенко продвинет его только к фиаско».

Ранее сегодня Елена Зеленская в интервью американскому изданию The Daily Beast заявила, что будущий президент Украины «не готов к реверансам перед агрессором, но готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров». При этом она не исключила, что переговоры с российской стороной могут состояться уже в ближайшее время.

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Президент Украины Владимир Зеленский
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