Костромская область получит из федерального бюджета 21 млрд рублей

Кострома, , 22:54 — REGNUM В Костромской области на реализацию президентских национальных проектов до 2024 года будет привлечена беспрецедентная сумма — 47 млрд рублей, сообщают в пресс-службе областной администрации. Из них 21 млрд — из федерального бюджета, еще 26 млрд рублей направит региональная казна.

Как пишет Кostroma.today, деньги будут выделяться постепенно до 2024 года. В этом году региону выделят 6 миллиардов рублей.

Средства обещают тратить на разные сферы. Например, в сельской местности намерены построить модульные ФАПы, купить передвижные диагностические комплексы, а также оснастить современным оборудованием больницы и поликлиники.

Также запланировано строительство новых детских садов, школ и спортивных объектов.

Костромские власти намереваются не только отремонтировать сельские Дома культуры, но и оснастить их современным оборудованием и музыкальными инструментами, а для самых отдаленных уголков региона приобрести автоклубы.

Для улучшения экологической обстановки в области обещают построить по нацпроекту очистные сооружения на Волге, расчистить Галичское и Святое озера, купить лесопожарную технику и восстановить леса.

При поддержке федерального бюджета в регионе продолжат переселять костромичей из аварийного жилья и проводить программу «Чистая вода».