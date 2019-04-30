Фондовый рынок США восстанавливается после резкого спада

Нью-Йорк, США, , 21:20 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит частично восстановились после спада из-за падения котировок ведущих IT-компаний — в серьёзном минусе только «высокотехнологичный» Nasdaq, 30 апреля передает агентство Reuters.

К середине торгов индекс Dow Jones находится в минусе на 40,87 пункта (0,15%), на уровне 26 513,52 пункта, индекс S&P 500 снизился на 7,37 пункта (0,25%), до 2935,66 пункта, индекс Nasdaq Composite снизился на 73,16 пункта (0,90%), до 8088,69 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 апреля из-за рекордного падения котировок Alphabet и снижения курсов акций всей группы FAANG основные индексы Уолл-стрит ушли в «красную зону» на 0,5 — 1,5%.

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