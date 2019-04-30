Японская компания Sharp представила свой первый складной смартфон

Токио, , 21:13 — REGNUM Японская компания Sharp представила прототип своего первого складного смартфона, который она планирует достаточно скоро выпустить в продажу. Sharp Corp. последовала примеру своих китайских и южнокорейских конкурентов, которые также активно развивают мобильные технологии следующего поколения.

Представители компании заявили, что продукт прошел уже около 300 000 испытаний на складывание. Исследовались возможные пути деформации экрана при закрытии и открытии крышки устройства. Sharp для своего смартфона использует органическую электролюминесцентную панель для дисплея, а не жидкокристаллический дисплей, чтобы сделать экран устройства более тонким и легким, сообщает японское информационное агентство «Киодо Цусин».

«То, что смартфон можно сложить, уже стало прорывом в технологиях. Это защитит экран от царапин и других повреждений», — заявили представители Sharp.

Большой проблемой для компании остается высокая цена такого смартфона, что может ограничить распространение устройства и затормозить скорость продаж.