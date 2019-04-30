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Узбекистан распродает государственные доли акций предприятий и банков

Экономика

Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев

Узбекистан распродает государственные доли акций предприятий и банков
Иван Шилов © ИА REGNUM
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Ташкент, 30 апреля 2019, 20:24 — REGNUM  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предлагающее иностранным инвесторам выкупить государственные доли в 29 крупнейших промышленных предприятиях, компаниях и банках республики, сообщает 30 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную МИД Узбекистана.

В соответствующий пакет субъектов экономики включены предприятия химической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, банковско-страховые компании и организации.

Глава государства дал поручение Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже госимущества в течение двух недель утвердить график проведения оценки и выставления на торги госпакетов (долей) для приобретения инвесторами.

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Экономика Узбекистана
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