Узбекистан распродает государственные доли акций предприятий и банков

Ташкент, , 20:24 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, предлагающее иностранным инвесторам выкупить государственные доли в 29 крупнейших промышленных предприятиях, компаниях и банках республики, сообщает 30 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную МИД Узбекистана.

В соответствующий пакет субъектов экономики включены предприятия химической и нефтегазовой промышленности, машиностроения, банковско-страховые компании и организации.

Глава государства дал поручение Государственной комиссии по проведению тендерных торгов при продаже госимущества в течение двух недель утвердить график проведения оценки и выставления на торги госпакетов (долей) для приобретения инвесторами.