«Правительство Украины может полностью обнулить цены на газ» — эксперт

Киев, , 20:18 — REGNUM Правительство Украины может полностью обнулить цены на природный газ для населения, если найдет возможность компенсировать дефицит бюджета. Об этом 30 апреля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

«Можно снизить до нуля, если правительство найдет способ компенсировать недопоступления в бюджет в случае такого снижения. Сегодня у нас цена на газ для населения привязана к очень спекулятивному спотовому европейскому рынку газа, на котором реализуется только четверть газа, который потребляется европейскими странами. Это очень спекулятивные котировки, они очень резко меняются от сезона к сезону», — рассказал Рябцев.

«В Украине всегда были и есть возможности, чтобы снизить цену на газ для населения, поскольку еще в 1962 году ООН определила, что каждая страна, каждое национальное правительство самостоятельно определяют, как распоряжаться собственной природной рентой. Если Украина самостоятельно добывает 2/3 собственного газа, если говорить о населении и теплокоммунэнерго, то им вполне достаточно этого газа… Любое национальное правительство имеет право устанавливать ту цену, которую считает нужной», — добавил Рябцев.

При этом он считает, что на Украине нет юридических оснований для снижения цен на газ для населения с 1 мая.

«Сейчас нет никаких оснований для снижения цен на газ, кроме заявлений премьер-министра Украины. Речь идет о каких-то новых методиках, которые согласовали между собой руководитель правительства и руководитель «Нафтогаза Украины»… Нет никакого формального подтверждения того, что эта методика должна работать и что она заработает с 1 мая этого года. Насколько мне известно, нет ни одного документа, который бы определял методику (расчетов цен на газ для населения)», — подытожил Рябцев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 мая правительство Украины снизит цены на газ для населения до 8247 грн ($310) за 1 тыс. куб. м (на 300 грн. или $11).

«С 1 мая стоимость газа на 300 грн. за 1 тыс. кубометров будет уменьшаться. Это хорошая новость», — сказал Гройсман 23 апреля.

Напомним, 22 апреля госкомпания «Нафтогаз Украины» подтвердила готовность снизить цены на газ для граждан до 8247 гривен за тысячу кубических метров с 1 мая 2019 года. При этом в «Нафтогазе» не исключают повышения цен на газ для населения, если правительство повысит стоимость газа для промышленных потребителей.