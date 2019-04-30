Нижегородский «мусорный» оператор начислял плату за вывоз отходов умершему

Нижний Новгород, , 20:14 — REGNUM Жителям Сокольского района региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ЗАО «Управление отходами — НН» начислял плату за вывоз мусора, учитывая умерших родственников. Нарушение выявила прокуратура района, сообщает областное надзорное ведомство.

Так, местной жительнице за услуги по вывозу отходов ежемесячно начислялось по 258,5 рубля за двоих проживающих, причем родственник, который ранее был прописан по тому же адресу, скончался.

«Аналогичные нарушения установлены и при назначении платы за вывоз отходов другим гражданам округа», — отметили в областной прокуратуре.

Генеральному директору предприятия внесено представление, которое находится на рассмотрении.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, региональных операторов Поволжья по обращению с ТКО в Пензенской, Нижегородской, Ульяновской областях, а также в Татарии и Башкирии Общероссийский народный фронт (ОНФ) причислил к так называемым «мутным». Соответствующий доклад о старте «мусорной реформы» в России ОНФ представил 4 марта.

Позднее координатор проекта «Единой России» «Чистая страна», председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов отмечал, что Нижегородская область попала в число регионов, где с жителей взимают двойную плату за обращение с отходами. Плата за содержание жилого помещения не изменилась, а добавилась дополнительная услуга по вывозу ТКО.

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