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Плохой день для Google: акции Alphabet рухнули на рекордные 8,56%

Экономика

Падение котировок вызвало спад всех основных индексов Уолл-стрит

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2019, 19:43 — REGNUM  Акции Alphabet, владеющей крупнейшей IT-компанией Google, за день снизились на рекордные 8,56% — падение котировок является самым сильным с кризисного 2008 года, 30 апреля передает агентство Reuters.

В настоящий момент в «красной зоне» Уолл-стрит находятся все участники группы FAANG и другие интернет-компании. Акции Apple упали в цене на 2,46%. Котировки Amazon, Facebook и Netflix снизились от 0,3% до 1,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, падение курсов Alphabet и Apple 30 апреля вызвало спад не только «высокотехнологичного» Nasdaq, но и всех основных индексов Уолл-стрит.

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