Минфин Удмуртии после проверок сократил дотации Ижевску на 2,7 млн рублей

Ижевск, , 19:16 — REGNUM По итогам проверок объем дотации, предоставляемый бюджету Ижевска, будет сокращен на 2,7 млн рублей. Об этом сообщает минфин Удмуртии.

В частности, ведомство выявило нецелевое использование средств в размере 200 тыс. рублей — для детей-инвалидов по цене специализированного сантехнического оборудования приобретены обычные унитазы, умывальники, часть оборудования не поставлена или поставлена по завышенным ценам.

Кроме того, 2,5 млн рублей предоставлялось в рамках подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, работы не были выполнены.

«Муниципальным учреждением города Ижевска, допустившим нецелевое использование средств, подан судебный иск в отношении подрядчика, проводившего работы», — отметили в министерстве, не уточнив недобросовестного подрядчика.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 1 апреля муниципальный долг Ижевска составил 4,391 млрд рублей. С начала года задолженность сократилась на 980 млн рублей или на 18,2%.

Основную долю муниципального долга города составляют коммерческие кредиты — 72,9% или 3,2 млрд рублей. Сумма бюджетных кредитов в структуре задолженности Ижевска составила 1,191 млрд рублей или 27,1%. Расходы на обслуживание долговых обязательств составили к началу апреля 84 млн рублей.

Просроченная задолженность по муниципальному долгу отсутствует.

Бюджет Ижевска на 2019 год принят с профицитом 36 млн рублей или 0,2% от доходной части. Расходы бюджета планируются в размере 12,056 млрд рублей, доходы — 12,092 млрд рублей.