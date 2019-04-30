Польша не может заменить Украине потерю рынка России — эксперт

Киев, , 18:46 — REGNUM «Украине выгодно увеличить экспорт своих товаров на рынок России, поскольку Польша не может полностью компенсировать потерю российского рынка». Об этом 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил экономический эксперт Борис Кушнирук, комментируя рост экспорта украинских товаров на рынок России в первом полугодии 2019 года до $759 млн, что на $50 млн больше по сравнению с первым кварталом 2018 года.

«Это не самоцель, это не позитив. Любой экспорт — это доходы предприятий, доходы госбюджета, это экспортная выручка. Вряд ли это правильный путь — снижать экспорт в Россию… Это не может быть военная техника или товар двойного назначения… Во всём остальном чем больше мы экспортируем в Россию, тем лучше», — сказал Кушнирук.

«Польша находится близко, она выгодна для экспорта украинских товаров. Такое сотрудничество выгодно и Польше, и Украине. Другое дело, что объемы нашего экспорта не настолько значительные, чтобы закрыть проблемы, которые вызваны тем, что у нас падает экспорт в Россию», — считает Кушнирук.

Он напомнил, что Украина традиционно экспортирует сырье и полуфабрикаты.

«Нам нужно больше экспортировать продукции с большим уровнем добавленной стоимости. Чем больше уровень добавленной стоимости, тем больше возможность нарастить доходы. Если мы экспортируем сырье или полуфабрикат, то в этом случае добавленной стоимости значительно меньше», — пояснил Кушнир.

При этом он считает, что украинский IТ-сектор тоже экспортирует полуфабрикаты, поскольку украинское программное обеспечение используется в производстве импортной продукции.

«Объективно процент граждан, которые заняты в разработке IT-продукции, не может быть очень большим. Чем тогда должны заниматься все остальные граждане? Важно даже не экспортировать IT-продукцию, поскольку её тоже можно считать полуфабрикатом. Более выгодно производить продукцию, в которой используются IT-технологии. Тогда уровень добавленной стоимости значительно больше. Если мы экспортируем IT-решения, то потом они используются другими странами в виде готовой продукции, в частности в машиностроении, приборостроении… Важно открывать в Украине те производства, которые позволят использовать нашу IT-продукцию», — подытожил Кушнирук.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным государственной фискальной службы Украины, в первом квартале 2019 года Польша стала крупнейшим среди других стран мира импортером украинских товаров, обойдя Российскую Федерацию.

Так, за три месяца 2019 года Украина экспортировала в Польшу товаров на 818 млн долларов, в РФ — на 759 млн долларов. На третьем месте Египет — 652 млн долларов, на четвертом Китай — 640 млн долларов, на пятом Турция — 638 млн долларов.

Всего за I квартал украинскими компаниями было экспортировано товаров на 12,3 млрд долларов, что на 7% выше, чем за I квартал 2018 года. В страны Евросоюза Украина экспортировала товаров на 5,7 млрд долларов, что на 5% выше аналогичного периода прошлого года.

Напомним, по данным Нацбанка Украины, в первом квартале 2018 года, по сравнению с первым кварталом 2017 года, экспорт товаров с Украины в Европейский союз вырос на 26,5% и составил 4,058 млрд долларов. При этом экспорт товаров с Украины в Россию в первом квартале 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сократился на 11,5%, до 709 млн долларов, а импорт из России вырос на 28,4%, до 1,9 млрд долларов.

В то же время доля экспорта в страны Евросоюза в общем объеме украинского экспорта составила 38,9%. Импорт из ЕС за этот период вырос на 10,7%, составив 4,523 млрд долларов.