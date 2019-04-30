Вторник, 30 Апреля 2019 года
18:44:51 МСК

Bank of America опубликовал прогноз по добыче нефти в Иране

Экономика

Рынок нефти окажется «почти сбалансированным» по спросу и предложению

Нью-Йорк, США, 30 апреля 2019, 18:25 — REGNUM  Из-за ужесточения санкций США Ирану угрожает сокращение добычи нефти более чем в два раза в 2019 году, 30 апреля передает агентство Reuters.

Согласно прогнозу Bank of America — Merrill Lynch, «добыча иранской нефти упадет до 1,9 млн баррелей в день (в 2019)… по сравнению с 3,6 млн баррелей в день (в 2018) в связи с введением санкций США».

При этом банк ожидает, что даже с учетом падения добычи Ирана и Венесуэлы рынок нефти окажется «почти сбалансированным» по спросу и предложению в 2019 году.

Читайте также: Рост продолжается: нефть Brent превысила $73 за баррель

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить