Вторник, 30 Апреля 2019 года
18:46:47 МСК

Новый магистральный въезд в Краснодар обещают построить к 2025 году

Экономика

Стоимость масштабного проекта — 15 млрд рублей

Краснодар, 30 апреля 2019, 18:04 — REGNUM  Новый магистральный въезд в Краснодар планируется ввести в строй к концу 2025 году. Об этом сообщил журналистам 30 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Мы рассчитываем, что первые автомобили поедут по новому транспортному коридору уже к концу 2025 года. Это, безусловно, один из масштабных проектов ближайших шести лет. Бюджет транспортного коридора длинной в 23 км превышает 15 млрд рублей», — цитирует пресс-служба администрации края губернатора.

Как рассчитывают краевые власти, открытие восточного подъезда к Краснодару поможет решить вопрос дорожных заторов: он станет альтернативной дорогой при движении к центру столицы Кубани, снизит нагрузка на Северную улицу и обеспечит транспортную доступность нового микрорайоне в Новознаменском.

«Поэтапно будут возводиться развязки, многополосные путепроводы. В районе улиц Восточно-Кругликовской и Трошева появится многоуровневая развязка через Тихорецкую», — добавил Вениамин Кондратьев.

Строительство восточного подъезда к городу будет вестись за счет реализации государственных программ как регионального, так и федерального уровней. Проект планируется реализовать в семь этапов. Мэр Краснодара Евгений Первышов ранее также назвал строительство нового въезда самым масштабным проектов в сфере дорожного строительства для города за последние десятилетия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить