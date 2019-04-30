Фондовый рынок США «не может определиться»

Нью-Йорк, США, , 17:44 — REGNUM Индексы фондового рынка США начали торги разнонаправленно — Dow Jones вырос на открытии, S&P 500 и Nasdaq открылись в «красной зоне», 30 апреля передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 40,17 пункта (0,15%), до 26 594,56 пункта, индекс S&P 500 снизился на 5,89 пункта (0,20%), до 2937,14 пункта, индекс Nasdaq снизился на 56,94 пункта (0,70%), до 8104,91 пункта.

На настроении рынка положительно сказались многочисленные отчеты о прибыли крупных компаний, однако негативно отразилось падение курса акций Alphabet.

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