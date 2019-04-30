Сотрудники «Алиталии» проведут однодневную забастовку

Рим, , 17:06 — REGNUM Профсоюзы работников транспорта Италии объявил о проведении 21 мая однодневной забастовки, одна из причин — ситуация с авиакомпанией «Алиталия», чьи сотрудники также примут участие в забастовке, передает информагентство ANSA во вторник, 30 апреля.

Ранее правительство страны обещало к 30 апреля закончить переговоры с потенциальными инвесторами находившейся в предбанкротном состоянии «Алиталии» и объявить, кто войдет в число совладельцев авиакомпании с новым юридическим лицом. Однако пока переговоры продолжаются.

Предполагается, что 30% акций обновленной «Алиталии» получит железнодорожная госкомпания Ferrovie dello Stato, по 15% — министерство экономики и финансов и авиакомпания Delta. Также власти страны намерены привлечь к управлению «Алиталией» одну из компаний итальянского предпринимателя Риккардо Тото, экс-владельца авиакомпании Airone.

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