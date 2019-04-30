Вторник, 30 Апреля 2019 года
17:11:11 МСК

Экономика Италии вышла из технической рецессии

Экономика

Рост ВВП Италии в первом квартале составил 0,2%

Рим, 30 апреля 2019, 16:45 — REGNUM  Предварительные данные подтвердились, и, по уточненной информации, рост ВВП Италии в первом квартале 2019 года составил 0,2%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

В третьем и четвертом квартале 2018 года статистики не наблюдали роста ВВП (в обоих случаях имело место снижение на 0,1%), вследствие чего сообщали о наступлении технической рецессии в экономике.

В Istat нынешний характер процессов в экономике охарактеризовали как «умеренное восстановление», в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ВВП страны практически не изменился.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Италии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить