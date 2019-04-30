Экономика Италии вышла из технической рецессии

Рим, , 16:45 — REGNUM Предварительные данные подтвердились, и, по уточненной информации, рост ВВП Италии в первом квартале 2019 года составил 0,2%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

В третьем и четвертом квартале 2018 года статистики не наблюдали роста ВВП (в обоих случаях имело место снижение на 0,1%), вследствие чего сообщали о наступлении технической рецессии в экономике.

В Istat нынешний характер процессов в экономике охарактеризовали как «умеренное восстановление», в сравнении с аналогичным периодом 2018 года ВВП страны практически не изменился.