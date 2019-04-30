Инфляция в Италии за год составила 1,1%

Рим, , 16:41 — REGNUM По предварительным данным за апрель 2019 года, годовая инфляция в Италии составила 1,1%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 1%.

Статистики зафиксировали в апреле рост цен на некоторые услуги, связанные с отпуском — значительное число граждан отправились на каникулы в период между Пасхой (21 апреля) и Днем труда (1 мая). В частности, цены на авиабилеты выросли на 11%, в целом на транспортные расходы — на 2,8%.