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Инфляция в Италии за год составила 1,1%

Экономика

Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 1%

Рим, 30 апреля 2019, 16:41 — REGNUM  По предварительным данным за апрель 2019 года, годовая инфляция в Италии составила 1,1%, сообщили во вторник, 30 апреля, в национальной службе статистики Istat.

Месяцем ранее аналогичный показатель составлял 1%.

Статистики зафиксировали в апреле рост цен на некоторые услуги, связанные с отпуском — значительное число граждан отправились на каникулы в период между Пасхой (21 апреля) и Днем труда (1 мая). В частности, цены на авиабилеты выросли на 11%, в целом на транспортные расходы — на 2,8%.

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Экономика Италии
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