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ГК ФСК за I квартал 2019 года заработала 23,4 млрд рублей

Экономика

Это на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года

Москва, 30 апреля 2019, 16:31 — REGNUM  ГК ФСК подвела итоги производственно-финансовой деятельности за I квартал 2019 года. Выручка группы за этот период составила 23,4 млрд рублей. Из них 13,2 млрд рублей — выручка от продажи недвижимости. Как сообщают в пресс-службе компании, это на 16% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Такие финансовые результаты обусловлены активным спросом, который наблюдается последние два года. Так, за первый квартал 2019 года ГК ФСК реализовала 122 764 кв. м, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года — в 2018 г. группой компаний было реализовано 118 828 кв. м.

«Подобные показатели стали результатом как законодательных изменений на рынке, которые намечены на 1 июля 2019 г., так и внутренних преобразований в компании, — сообщил президент ГК ФСК Владимир Воронин. — Одна из составляющих стратегии ГК является диверсификация портфеля проектов. Мы планомерно фокусируем бизнес в двух основных регионах нашего присутствия — Москве и Санкт-Петербурге, а также расширяем портфель проектов за счет появления объектов более высокого класса. В перспективе проекты бизнес-класса в Москве будут занимать до 15% нашего портфеля. В классе «комфорт», который будет занимать 85% портфеля проектов ГК, тоже запланированы изменения. Сейчас скорость возведения объектов становится существенным преимуществом, и мы планируем увеличить долю проектов, построенных индустриальным методом, до 60% к 2025 году».

В 2019 году ГК ФСК планирует ввести в эксплуатацию 890 000 кв. м. ДСК-1 до конца года сдаст в эксплуатацию 874 000 кв. м. Таким образом, общий объем ввода в 2019 году составит порядка 1 764 000 кв. м.

За прошлый год ГК ФСК сдала в эксплуатацию 1,3 млн кв.

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