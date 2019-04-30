Земли под элитным воронежским поселком вернули государству

Воронеж, , 15:57 — REGNUM Земельные участки под элитным поселком в Рамонском районе Воронежской области, на берегу реки Воронеж, вернули в госсобственность по иску прокуратуры. Об этом ИА REGNUM сообщил 30 апреля старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов. Основанием для исковых требований прокуроров стали нарушения природоохранного, водного и земельного законодательства при распоряжении и использовании земельных участков.

Прокуроры выяснили, что администрация Рамонского района продала в частную собственность земельный участок в 9,5 тыс. кв. м рядом с деревней Ивницы. Участок оказался частично расположен в пределах береговой полосы реки Воронеж и памятника природы областного значения «Участок р. Воронеж». После покупки участок был разделен на семь частей, которые переведены в земли населенных пунктов и распроданы. Однако, отметили в прокуратуре, в соответствии с законодательством, береговая полоса водного объекта не подлежит приватизации. Между тем, собственники земельных участков уже начали строительные работы.

«Действия администрации муниципального образования по предоставлению береговой полосы реки Воронеж в частную собственность грубо нарушили интересы Российской Федерации и права граждан на доступ к водному объекту, создали угрозу причинения ущерба его экосистеме как компоненту окружающей среды», — пояснил представитель прокуратуры.

Суд поддержал иск прокурора и признал незаконным образование исходного земельного участка, недействительными результаты межевания и договоры купли-продажи земельных участков. Суд постановил вернуть участки Российской Федерации и обязал бывших собственников земельных участков привести территорию береговой полосы и русло реки Воронеж в первоначальное состояние.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года более 200 дачников СНТ «Ивницы» составили письма к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору с просьбой вмешаться в ситуацию с застройкой береговой зоны. Люди были обеспокоены строительством коттеджей и причалом для катеров вдоль береговой линии реки Воронеж.

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