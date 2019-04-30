Кредиторы «Коммунальных технологий» в Чувашии пошли на мировую: условия

Чебоксары, , 15:53 — REGNUM В Чувашии по делу о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» — новый поворот. Кредиторы, несмотря на мнение временного управляющего о том, что «восстановление платежеспособности невозможно» и «единственная возможная процедура» — конкурсное производство», решили пойти на «мировую». Соответствующее решение принято на собрании кредиторов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Собрание кредиторов созвано временным управляющим по требованию конкурсного кредитора ПАО Сбербанк. Согласно документу, на дату проведения собрания в третью очередь реестра требований кредиторов в части основного долга включены требования на общую сумму 529 477 008,26 рублей. Из них 340 392 254,34 рублей задолженности сложилось перед Сбербанком, 138 660 047,75 рублей — перед «Саровбизнесбанком», 36 842 009,69 рублей — перед обществом «Газпром межрегионгаз Чебоксары».

Собрание открылось с отчёта временного управляющего КТ. Согласно представленным данным, в настоящее время текущая задолженность предприятия (без учёта сумм, включенных и подлежащих включению в реестр требований кредиторов) превышает 2 млрд рублей, активы должника (по бухгалтерскому балансу за 2018 год) составляют 1 774 478 тыс. рублей, в том числе 594 441 тыс. рублей — дебиторская задолженность. В среднем ежемесячная выручка (после прекращения деятельности по теплоснабжению) оценивается от 43 до 50 млн рублей при затратах от 40 до 47 млн рублей.

Временный управляющий отмечает, что выявлены признаки преднамеренного банкротства, анализ будет продолжаться и в ходе конкурсного производства. Он полагает, что «восстановление платежеспособности невозможно», считая, что «единственная возможная процедура в отношении ООО «Коммунальные технологии» — конкурсное производство». Кредиторы его не поддержали: почти 91% голосов отдано за заключение мирового соглашения с «Коммунальными технологиями». Был представлен проект мирового соглашения, который планируется заключить «в целях урегулирования спора, возникшего в связи с неисполнением» обязательств перед кредиторами и «регулирует размер, сроки и порядок» их исполнения.

«Мировое соглашение вступает в силу c даты его утверждения Арбитражным судом Чувашской Республики и является обязательным для должника, кредиторов и действует до момента исполнения обязательств должником перед кредиторами. Односторонний отказ от исполнения настоящего мирового соглашения не допускается. Заключив мировое соглашение, стороны заявляют, что достигли однозначного и полного понимания его условий и согласны на его выполнение», — говорится в проекте соглашения.

Задолженность общество планирует поэтапно погасить до 28 февраля 2022 года, в настоящее время общий размер долга оценивается в 559 111 783,99 рублей. Отмечается, что задолженность перед кредиторами первой и второй очередей не имеется. Долги перед кредиторами третьей очереди, не обеспеченные залогом, составляют 66 905 916,99 рублей, в том числе 66 688 858,28 рублей — основной долг и проценты. Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, составляют 492 205 867 рублей, из них 478 541 352,77 рублей составляют основной долг и проценты, 13 664 514,23 рублей — санкции и неустойки.

Генеральный директор КТ сообщил, что с 2015 года общество занимается оспариванием незаконных тарифов, и есть «возможность взыскать необоснованно завышенную стоимость электроэнергии за 2011−2018 годы». И планируется исполнить условия мирового соглашения за счёт взыскания дебиторской задолженности и текущей деятельности.

Если Арбитражный суд Чувашии не утвердит мировое соглашение или возобновится производство, то кредиторы обратятся в суд с ходатайством о признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, процедура наблюдения в отношении КТ была введена в июне 2018 года. С 1 сентября 2018 года прекращена деятельность по теплоснабжению в Чебоксарах, с 1 ноября 2018 года прекращена деятельность по передаче тепловой энергии в Новочебоксарске. Прекращение деятельности связано с расторжением договоров аренды из-за просрочки внесения арендных платежей за пользование муниципальным теплосетевым имуществом. По состоянию на апрель 2019 года, КТ осуществляет передачу электрической энергии в Чебоксарах, Цивильске, Марпосаде.

КТ было зарегистрировано 6 ноября 2003 года, начало осуществлять основную операционную деятельность с 2006 года.

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