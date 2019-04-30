Челябинские власти решили судьбу кремниевого завода в Златоусте

Златоуст, Челябинская область, , 15:36 — REGNUM В южноуральском Златоусте не будут строить кремниевый завод. Об этом говорится в специальном заявлении пресс-службы губернатора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Позиция правительства Челябинской области по вопросу кремниевого завода в Златоусте окончательная — его не будет. Это решение не подлежит пересмотру», — говорится в сообщении.

Ранее врио главы региона Алексей Текслер получил из областного минэкономразвития служебную записку. В ней не исключалась возможность строительства такого завода. Временный глава региона оказался весьма недоволен. В результате министр Сергей Смольников получил выговор, а глава областного Агентства инвестиционного развития Алексей Бобов был уволен.

Отметим, планы по строительству в Златоусте кремниевого завода стали известны широкой общественности несколько лет назад. При этом часть горожан выступила против этого.