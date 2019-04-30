Трамп потребовал от премьера Японии производить больше автомобилей в США

Токио, , 15:03 — REGNUM Посол США в Японии предоставил отчет о встрече президента США Дональда Трампа и премьер-министра Японии Синдзо Абэ 27 апреля. В нем сказано, что американский президент потребовал от японского премьера производства автомобилей японскими компаниями в Соединенных Штатах, иначе на ввоз продукции будут подняты тарифы на 25 процентов.

По сообщению японской новостной газеты «Майнити Симбун», Трамп принял во внимание недавнее заявление крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor, в котором было сказано об увеличении инвестиций в американские заводы. «Президент США подталкивает японских производителей создавать рабочие места в США. Конечно, с точки зрения выгод для американской экономики, это уместное требование», — сказал посол Уильям Хагерти.

Япония и Соединенные Штаты надеются заключить новое двустороннее торговое соглашение до конца мая, но, как отметил Абэ, есть много сфер, «где мнение сторон по-прежнему расходятся».