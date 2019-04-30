«Сбором за посылки» покупатели возместят убытки от работы западных компаний

Москва, , 15:00 — REGNUM На рынке РФ не должна формироваться ситуация, при которой иностранные поставщики находятся в привилегированном положении, а российские — в дискриминационном, поэтому к идее ввести дополнительный сбор на покупки онлайн за рубежом следует отнестись серьезно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Ассоциация компании интернет-торговли обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением обложить все покупки в зарубежных интернет-магазинах 15%-м сбором. При этом ритейлеры предлагают не учитывать стоимость самой посылки и товаров, а распространить такие правила на все онлайн-приобретения за рубежом.

«Сейчас, покупая в интернет-магазинах, мы сталкиваемся с тем, что физлицо, приобретая свыше минимальной стоимости, всё равно платит довольно серьезные сборы. И поскольку государство всё равно формирует тренд на снижение этой планки, то, по большому счету, процесс всё равно приходит к тому, что покупка для обывателя в зарубежных интернет-магазинах становится всё менее и менее выгодной. Поэтому логика в предложении ассоциации, конечно, есть», — считает Гутенев.

По его словам, экономика и промышленность РФ часто сталкивается с тем, что условия для работы иностранных компаний более выгодны, чем для отечественных.

«Допустим, наш авиапром находится в дискриминируемом положении — зарубежные самолеты, которые у нас эксплуатируются, они в офшорных зонах, поэтому эксплуатирующие организации не платят НДС. То же самое получается в сфере услуг, когда наши интернет-продавцы вынуждены платить налоги, а зарубежные не платят. Это всё неправильно», — отмечает Гутенев.

При этом, подчеркивает он, затраты действительно ложатся на плечи покупателей. Но РФ всё равно постепенно переходит к режиму, когда люди, покупая товары в зарубежных интернет-магазинах, уже платят больший процент. Поэтому выгода покупок за рубежом и так постепенно нивелируется.

«Я считаю, что правительство может поддержать эту инициативу, потому что должны быть равные условия, мы не должны на нашем собственном рынке формировать ситуацию, когда дискриминируются не иностранцы, а дискриминируются отечественные предприятия, оказывающие услуги или продающие те или иные товары. Депутаты Госдумы с большой вероятностью тоже могут это поддержать, всё будет зависеть от конкретно сформированного переходного периода», — заявил Гутенев.

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