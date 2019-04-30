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ООН окажет финансовую помощь Мозамбику и Коморам в связи с ураганом

Экономика

ООН (Организация Объединенных Наций) обещала предоставить Мозамбику и Коморским островам финансовую помощь в размере 13 миллионов долларов США

Мапуту, 30 апреля 2019, 14:58 — REGNUM  ООН предоставит финансовую помощь в размере 13 миллионов долларов США Мозамбику и республике Коморские острова на обеспечение населения продовольствием и проведение ремонта поврежденной инфраструктуры в этом регионе, пострадавшем вследствие урагана уже во второй раз.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», ураган «Кеннет» возник 25 апреля в северной провинции Мозамбика. В прошлом месяце здесь же прошел ураган «Идай».

В результате урагана «Кеннет» погибло пять людей. Кроме того, стихийное бедствие стало причиной сильных дождей и наводнений, затопивших несколько деревень. По подсчетам Всемирного Банка, Мозамбику и другим государствам, пострадавшим в связи с циклонами, требуется два миллиарда долларов для восстановления ситуации в регионе.

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Зарубежная хроника
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