ООН окажет финансовую помощь Мозамбику и Коморам в связи с ураганом

Мапуту, , 14:58 — REGNUM ООН предоставит финансовую помощь в размере 13 миллионов долларов США Мозамбику и республике Коморские острова на обеспечение населения продовольствием и проведение ремонта поврежденной инфраструктуры в этом регионе, пострадавшем вследствие урагана уже во второй раз.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», ураган «Кеннет» возник 25 апреля в северной провинции Мозамбика. В прошлом месяце здесь же прошел ураган «Идай».

В результате урагана «Кеннет» погибло пять людей. Кроме того, стихийное бедствие стало причиной сильных дождей и наводнений, затопивших несколько деревень. По подсчетам Всемирного Банка, Мозамбику и другим государствам, пострадавшим в связи с циклонами, требуется два миллиарда долларов для восстановления ситуации в регионе.