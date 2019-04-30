Нефть «вошла» в режим ожидания

Москва, , 14:57 — REGNUM Нефтяные рынки находятся в ожидании 2 мая, когда прекратит действие исключения экспорта нефти из Ирана для восьми стран, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

«Ожидается, что страны ОПЕК+ и нефтяные корпорации США особенно сланцевики, стимулируемые рентабельностью своего бизнеса благодаря высоким ценам на нефть, кинутся на перегонки сбывать свою нефть, замещая тем самым образовавшийся дефицит от Иранских поставок нефти. Что в свою очередь может вызвать резкий обвал цен на мировых рынках нефти», — пояснил эксперт.

На европейской торговой сессии 30 апреля нефть марки Brent торговалась в диапазоне цен $71,80−72,70 долларов за баррель, ключевым уровнем поддержки будет является $71за баррель. После закрепления цены под данным уровнем можно уже с уверенностью заявлять о тенденции снижения цен на нефть на мировых рынках.

«30 апреля в 23:00 по мск выйдет статистика по недельным запасам нефти в США от Института нефти США, если статистика выйдет положительная, это может послужить драйвером для дальнейшего снижения цен на нефть. Цена на нефть может достигнуть уровня $69 за баррель», — предполагает Лисицын.

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