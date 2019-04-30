В Кустанае планируют собирать тракторы марки «Кировец»

Нур-Султан, , 14:59 — REGNUM Тракторы марки «Кировец», а также специальную технику и автокомпонтены КамАЗ планируют собирать в Кустанайской области Казахстана. Об этом 30 апреля заявил глава региона Архимед Мухмабетов, сообщает издание alau.kz.

По его словам, начало сборки может повысить инвестиционную привлекательность машиностроительной отрасли региона. Заместитель акима Кустанайской области Ерлан Спанов рассказал о производственных успехах региона.

По его словам, производство комбайнов на АО «АгромашХолдинг» выросло в 8,7 раза. Кроме того, на предприятии начата сборка китайских тракторов Lovol.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля в Москве состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по развитию производства автомобилей КамАЗ в Казахстане. Стороны планируют создать совместное предприятие, деятельность которого будет направлена на расширение модельного ряда российского бренда.

Читайте также: В Казахстане расширят модельный ряд грузовых автомобилей КамАЗ