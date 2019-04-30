200 китайских компаний разместятся в новом инновационном городе в Марокко

Рабат, , 14:52 — REGNUM Компания по развитию технологий нового марокканского инновационного центра в Танжере объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании с рядом китайских компаний. Данное соглашение направлено на развитие технологического города Танжера. В рамках меморандума была достигнута договоренность о размещении 200 китайских компаний после полного завершения строительства инновационного города. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что китайская группа компаний Haite частично осуществит финансирование данного проекта, стоимость которого оценивается 1 млрд долларов.

Церемония подписания меморандума состоялась в рамках проведения в китайской столице Пекине международного форума «Один пояс — один путь». Меморандум о взаимопонимании отражает решимость сторон развивать новый марокканский технологический центр Танжер. Развитие этого проекта проходит в рамках укрепления сотрудничества между Марокко и Китаем с целью стимулирования экономического развития Марокко и всего африканского континента.