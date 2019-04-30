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200 китайских компаний разместятся в новом инновационном городе в Марокко

Экономика

Китайские компании будут стимулировать экономическое развитие Марокко

Рабат, 30 апреля 2019, 14:52 — REGNUM  Компания по развитию технологий нового марокканского инновационного центра в Танжере объявила о подписании Меморандума о взаимопонимании с рядом китайских компаний. Данное соглашение направлено на развитие технологического города Танжера. В рамках меморандума была достигнута договоренность о размещении 200 китайских компаний после полного завершения строительства инновационного города. Марокканское информационное агентство MAP отмечает, что китайская группа компаний Haite частично осуществит финансирование данного проекта, стоимость которого оценивается 1 млрд долларов.

Церемония подписания меморандума состоялась в рамках проведения в китайской столице Пекине международного форума «Один пояс — один путь». Меморандум о взаимопонимании отражает решимость сторон развивать новый марокканский технологический центр Танжер. Развитие этого проекта проходит в рамках укрепления сотрудничества между Марокко и Китаем с целью стимулирования экономического развития Марокко и всего африканского континента.

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Зарубежная хроника
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