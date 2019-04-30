Коломна, Московская область, , 14:43 — REGNUM

Торжественный спуск на воду баржи-площадки БПБ-001 проекта 81ПК грузоподъемностью 3245 тонн состоялся на судостроительной площадке компании «Порт Коломна», сообщает 30 апреля пресс-центр Морспасслужбы.

«Это первое речное несамоходное судно построенное для нужд ФГБУ «Морспасслужба». Судно приобретается в рамках программы лизинга, лизингодателем является АО «Машпромлизинг», — говорится в сообщении.

Отмечается, что договор на строительство баржи был подписан год назад. Время проектирования составило три месяца, при этом само строительство завершилось всего за девять месяцев. Длина судна составляет 103,2 метра, ширина — 16,2 метра, высота борта — 3,5 метра. Водоизмещение с полной загрузкой баржи — 3900 тонн.

Морская спасательная служба учреждена распоряжением совета министров СССР от 23 августа 1956 года. В настоящее время учреждение имеет в своём подчинении двенадцать филиалов и выполняет спасательные операции, буксировку, подводно-технические работы, ликвидацию разливов нефти и другие операции.

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