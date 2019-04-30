Москва, , 14:42 — REGNUM

Белорусский Мозырский НПЗ 2−3 мая получит российскую нефть, соответствующую технологическим стандартам. Об этом 29 апреля проинформировало журналистов Минэнерго РФ.

Министерство заверило, что «нефть, полностью отвечающая требованиям техрегламента», поступила на ЛПДС «Унеча» около полудня и к вечеру вышла на границу Белоруссии.

«Поступление кондиционной нефти на Мозырский НПЗ ожидается ориентировочно 2−3 мая. Нормализация качественных характеристик нефти, поступающей в порт Усть-Луга, ожидается 7 мая», — проинформировало министерство.

Белорусский госконцерн «Белнефтехим» ожидает получение качественной российской нефти 4 мая. «Транснефть» установила, что вброс хлорорганики в нефтепровод «Дружба» произошёл умышленно на участке Самара-Унеча. Претензии к качеству российской нефти были озвучены 19 апреля.