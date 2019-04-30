В Костроме открыли летний туристический сезон

Кострома, , 14:40 — REGNUM Открытием сезона традиционно в Костромской области является прибытие первого в этом году туристического теплохода.

Как сообщил портал Smi44, 28 апреля в город прибыл теплоход «Дмитрий Фурманов», следующий по маршруту Нижний Новгород — Москва. Судно делает остановки в городах Городец, Кострома, Ярославль, Мышкин и Углич. На борту — более 200 человек.

В Костроме туристы посетили главные городские достопримечательности — Ипатьевский монастырь, терем Снегурочки, Музей деревянного зодчества, Музей сыра.

Кострома в целом готова к приему гостей — утверждают в департаменте экономического развития Костромской области. Туристов ждут в 155 гостиницах и отелях. Два из них стали «четырехзвездочными». Доработана система навигации, набирает популярность туристический портал, этим летом в Костроме закончат благоустройство набережной и построят причальную стенку.

«Мы рассчитываем на прирост туристического потока как в рамках реализации проекта «Золотое кольцо», так и через речной круизный туризм. Мы находимся в переговорах с Минэкономразвития и Росстуризмом. Чтобы войти в федеральную целевую программу по развитию внутреннего туризма до 25 года. В соответствии с которой рассчитываем получить средства из федерального бюджета, которые будут направляться на улучшение инфраструктуры. Акцент будет сделан на развитии круизного туризма». — отметил директор департамента экономического развития Костромской области Александр Свистунов.

По сведениям ведомства, количество туристов, посещающих регион в составе организованных теплоходных групп, ежегодно увеличивается в среднем на 10%. В прошлом году столицу региона посетили более 100 тысяч пассажиров. В целом, количество туристов каждый год увеличивается на 3−5 процента. Если в 2012 году регион посетили 702,7 тысяч человек, то в 2018 году — более миллиона.