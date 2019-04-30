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Глава Крыма: главное не количество отдыхающих, а качество услуг

Экономика

Власти республики обещают, что на полуострове учли и устранили все ошибки прошлых лет

Глава Крыма: главное не количество отдыхающих, а качество услуг
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Симферополь, 30 апреля 2019, 14:37 — REGNUM  В Крыму готовы к предстоящему курортному сезону, все недоработки, допущенные в прошлом, устранены. Об этом 30 апреля журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Готовность достаточно высокая, ошибки прошлых лет повторить не должны. Все пользователи закреплены за пляжами, договоры с муниципальными образованиями заключены. Минкурортов, правительство, депутатский корпус будут контролировать ситуацию. Приоритет должен отдаваться не количеству туристов, а качеству предоставляемых услуг и разумной ценовой политике», — отметил глава РК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр курортов и туризма Крыма сообщил журналистам, что летом на полуострове откроется 14 новых пляжных территорий. Таким образом, в Крыму должны будут работать 460 пляжей.

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Туризм в Крыму
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