Костромская и Ярославская области договорились о сотрудничестве

Кострома, , 14:35 — REGNUM Главы Костромского и Ярославского регионов Сергей Ситников и Дмитрий Миронов подписали план мероприятий о сотрудничестве до 2021 года. Ключевыми направлениями сотрудничества должны стать трудовые ресурсы и туризм.

Области будут развивать взаимовыгодное партнерство в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах. Регионы — соседи активно взаимодействуют и сейчас. Ярославль является одним из лидеров межрегионального товарооборота Костромской области, объем которого ежегодно составляет свыше 7 млрд. рублей. В номенклатуре взаимного товарооборота представлены свыше 45 видов продукции.

Напомним, предыдущее соглашение между областями было подписано в 2014 году. Документ предусматривал сотрудничество практически по всем направлениям деятельности регионов.

На тот момент, как писал портал «Ярославский регион», объем поставок костромских предприятий в Ярославскую область превышал миллиард рублей.

Из Костромы в Ярославль в основном везли черные металлы, пиломатериалы, минеральные удобрения, продукты (колбасы, молоко, сыр, кондитерские изделия) и ювелирные изделия. Ярославские поставщики отправляли в Кострому топливо, бумагу, лакокрасочные материалы. Из продуктов Ярославская область экспортировала пиво, колбасы и мясо.

Из Костромы в Ярославль в основном привозят черные металлы, пиломатериалы, минеральные удобрения, продукты (колбасы, молоко, сыр, кондитерские изделия) и ювелирные изделия. Ярославские поставщики отправляют в Кострому топливо, бумагу, лакокрасочные материалы. Из продуктов Ярославская область экспортирует пиво, колбасы и мясо.

На сегодняшний день, сообщает портал K1news.ru, ключевыми направлениями нового плана сотрудничества станут трудовые ресурсы и туризм.

Обе отрасли испытывают кадровый голод. Решением проблемы может стать реализация инвестпроектов с максимальной эффективностью при минимальной численности работников.

Второй вектор касается сферы туризма. В Ярославской области три города — Ярославль, Ростов и Переславль-Залесский — входят в популярный еще с советских времен маршрут Золотого кольца. Туда же включена и Кострома. Губернаторы договорились развивать новые туристические направления, проходящие через города двух регионов.