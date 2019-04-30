В Гвинее планируют увеличить выработку электроэнергии — СМИ

Конакри, , 14:42 — REGNUM В Гвинее увеличат выработку электроэнергии посредством принуждения местных предприятий к очистке бокситов, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление министра энергетики Гвинеи от 26 апреля.

Гвинея — крупнейший в Африке производитель алюминиевой руды. В последнее время в стране наблюдается резкий рост добычи бокситов в ответ на спрос из Китая. Бокситы из Гвинеи составляют больше половины импорта бокситов Китая.

Правительство настаивает на том, чтобы гвинейские компании по добыче бокситов очищали добытое сырье до более ценного алюминиевого сырья. Для этого потребуется больше электроэнергии, которая также может быть использована на благо местных жителей.

«Шахты — это развитие. Но месторождения не могут разрабатываться без электроэнергии», — заявил министр энергетики страны Чейк Талиби Силла в ходе конференции по добыче полезных ископаемых в Конакри.

В настоящее время мощности выработки электроэнергии в Гвинее составляют 658 мегаватт. Большинство населения не имеет доступа к электричеству, даже столица зачастую страдает от периодических отключений электроэнергии.

«К 2025 году мы будем вырабатывать около 2600 мегаватт», — заявил Силла.