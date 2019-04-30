Вторник, 30 Апреля 2019 года
15:27:58 МСК

Долги по зарплатам и соцпособиям в Калмыкии погасили на 70% — Хасиков

Экономика

Ранее врио главы республики заявлял, что по всем долгам планируется рассчитаться до майских праздников

Элиста, 30 апреля 2019, 14:33 — REGNUM  Долги по заработной плате и социальным пособиям в Республике Калмыкия погашены на 70%. Об этом заявил врио главы Калмыкии Бату Хасиков 30 апреля на заседании Народного Хурала (парламента) РК.

«Все задолженности по заработной плате, социальным пособиям на сегодня погашены на 70 процентов. И в течение мая этот вопрос будет полностью закрыт», — заявил Хасиков.

«Нам нужно выходить из такого аврального режима работы и переходить к планомерной работе. Для этого я призываю вас к единству в работе, взаимоподдержке», — добавил глава Калмыкии.

По теме: Врио главы Калмыкии признал проблемы с выплатой зарплат бюджетникам

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине апреля Хасиков, комментируя ситуацию с долгами по зарплатам перед бюджетниками, объяснил ее с неграмотно спланированным бюджетом. Тогда же он заявил, что долги будут выплачены до майских праздников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения в сфере выплат заработной платы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить