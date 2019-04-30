Лыткаринский завод оптического стекла создал новый облакомер для аэродромов

Лыткарино , Московская область, , 14:27 — REGNUM Специалисты Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) холдинга «Швабе» создали новый прибор ДВО-3Л для определения высоты нижней границы облаков в приаэропортовых зонах, сообщает 30 апреля пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Использование измерителей высоты облаков в деятельности аэропортов и аэродромов — обязательное требование. Точные прогнозы позволяют спрогнозировать изменение погодных условий и повысить безопасность при взлете и посадке воздушных судов.

Основным отличием нового облакомера от существующих моделей является повышенный в 16 раз интервал обслуживания. Улучшения характеристики удалось добиться при помощи использования в конструкции полупроводникового лазера сроком службы до восьми лет. Ранее таким источником была импульсная лампа, которая должна меняться каждые 4−6 месяцев. При этом все компоненты нового прибора — отечественного производства.

«Опытная эксплуатация ДВО-3Л пройдет на четырех аэродромах в разных регионах страны», — сообщил первый заместитель гендиректора «Швабе» Сергей Попов, добавив, что испытания пройдут во второй половине года.

Отмечается, что в числе потенциальных заказчиков — метеорологические службы, в том числе филиалы федерального государственного бюджетного учреждения «Авиаметтелеком Росгидромета» в Екатеринбурге, Сочи, Хабаровске и в других регионах страны.

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