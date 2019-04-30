Рост экономики Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%

Париж, , 14:28 — REGNUM Экономический рост во Франции в первом квартале 2019 года составил 0,3%, столько же, сколько и в последнем квартале 2018 года, сообщает Le Figaro.

«У Франции дела обстоят лучше, чем у ее европейских партнеров», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Издание отмечает, что результат в 0,3% несколько ниже прогноза, опубликованного 19 марта Национальным институтом статистики и экономических исследований (Insee), который предполагал увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) Франции на 0,4%. С другой стороны, эта цифра соответствует последней оценке Банка Франции.

По данным института экономических исследований, показатели первого квартала, несмотря на повсеместное замедление экономического роста в зоне евро, в основном связаны с ростом внутреннего спроса в стране. Экономический рост также объясняется высоким уровнем инвестиций, которые увеличились на 0,5% в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что рост французской экономики должен составить около 1,4% в 2019 году.

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