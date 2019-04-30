Анкара, Турция, , 14:19 — REGNUM

Глава Объединения турецких туристических агентств Фируз Баглыкайя заявил: «Дай бог, мы достигнем в 2019 году отметки в 50 миллионов туристов. В данном секторе ожидается приток валюты в 35 млрд долларов. Чтобы его увеличить, мы должны быть нацелены на туристов в самых разных сегментах».

Стамбул. Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фируз Баглыкайя сообщил журналистам о том, что туристический сектор добился рекордных показателей в 2018 году и не снижал темпов роста и в начале 2019 года. Он анонсировал работы, которые проводятся на этом направлении в 2019 году и, в частности, сказал: «За первые два месяца 2019 года сектор вырос на 7,4%. С началом полноценного туристического сезона эти цифры вырастут ещё больше. Мы учтем и оздоровительный, и спортивный туризм, и даже гольф».

Фируз Баглыкайя упомянул о том, что в Турции туризм типа «солнце-море-пляж» продолжается максимум 6−7 месяцев в году, и добавил, что с этих позиций выгода оздоровительного и спортивного туризма очевидна, так как они сезоном практически не ограничены, особо отметил при этом роль нового направления — Афьонкарахисара.