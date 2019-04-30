Автостанции «Чувашавтотранса» уценили на 6 млн: новые детали

Чебоксары, , 14:18 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» повторно выставляют на торги имущество двух автостанций в Чебоксарах, при этом их стоимость снижается на 6 млн рублей. Следует полагать, что подешевеют ещё две автоколонны, которые ранее не удалось продать, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

14 мая в Чебоксарах должно состояться собрание кредиторов «Чувашавтотранса». В повестку вынесены вопросы об условиях продажи имущества Козловского авто-транспортного предприятия (АТП) и обыкновенных акций АО «АвтоВАС». Как ранее сообщало ИА REGNUM, имущество Козловского АТП оценено в 11 678 891 рублей, в его структуру входят, в частности, закрытая автостоянка, гараж, водонапорная башня, асфальтированная площадка, право аренды земельных участков площадью более 8,1 тыс. кв. метров для ведения производственно-хозяйственной деятельности. Рыночная стоимость 1294 обыкновенных бездокументарных акций АО «АвтоВАС» составляет 35 171 рублей. Данные акции принадлежат на праве собственности «Чувашавтотрансу».

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Между тем, на торги повторно выставляются две автостанции в Чебоксарах — «Привокзальная» и «Новосельская», которые после предыдущей попытки продажи подешевели. Автостанция «Привокзальная», которая в феврале продавалась за 60,058 млн рублей, подешевела на 6 млн рублей — до 54,052 млн рублей. Начальная цена автостанции «Новосельская» снизилась на 6,215 млн рублей — с 55,94 млн до 62,155 млн рублей.

Напомним, ранее в Чувашии возбуждено уголовное дело по факту неправомерного распоряжения государственным имуществом предприятия. По данным прокуратуры, конкурсное руководство «Чувашавтотранса» заключило договор о передаче в аренду с 1 декабря 2018 автостанции «Новосельская» определенному юридическому улицу, что было совершено вопреки ранее состоявшемуся решению кредиторов. В надзорном ведомстве полагают, что в последующем данное юридическое лицо передало объекты недвижимости в субаренду трём юридическим лицам и четырём индивидуальным предпринимателям, при этом сумма арендных платежей более чем 2,3 раза превышала размер оплаты, передаваемой в ГУП «Чувашавтотранс». Расследуется уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

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Ранее минтранс Чувашии распространил сообщение о том, что с 1 мая автостанция «Новосельская», где базировались автобусы по 34 межмуниципальным маршрутам, будет закрыта. Местом отправления автобусов определена площадка «Контур» (Ядринское шоссе, д.3), расписание будет прежним.

Отметим, что 26 апреля были признаны несостоявшимися торги по продаже движимого и недвижимого имущества Марпосадской и Цивильской автоколонн, начальная рыночная стоимость которых была оценена соответственно в 4 016 825 рублей и 10 835 817 рублей. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, по делу о банкротстве «Чувашавтотранса» названа рыночная стоимость товарно-материальных ценностей на складах. Это, в частности, аптечки, кабели, гайки, краски, лампы, мыло, петли, провода, стёкла, бочки, шины, блоки управления, втулки, подшипники, бамперы, фары и другие детали к машинам, спецодежда. Общая стоимость оценена в 3 148 414,16 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 февраля 2018 года в отношении «Чувашавтотранса» было введено наблюдение. В сентябре Арбитражный суд Чувашии вынес решение о признании предприятия банкротом и открытии конкурсного производства — соответствующее резолютивное решение составлено 20 сентября. «Чувашавтотранс» обслуживал 231 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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