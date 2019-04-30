Высокотехнологичная медпомощь на Сахалине становится доступнее

Южно-Сахалинск, , 14:25 — REGNUM Власти Сахалина всерьёз занялись внедрением высокотехнологичной медицинской аппаратуры во все клиники региона. Работа в первую очередь направлена на повышение качества диагностики пациентов. По решению главы области Валерия Лимаренко две больницы уже получили новейшие компьютерные томографы, — передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Валерий Лимаренко поставил во главу угла совершенствование системы здравоохранения островного региона: учреждения переходят в бережливые технологии, введен специальный телефонный номер для обращений граждан, в больницы закупается самое современное оборудование.

Последовательно стирается несправедливое различие между возможностями на островах и в материковой части России.

Новые компьютерные томографы поступили в больницу Александровск-Сахалинского на севере острова и в больницу им. Анкудинова в Южно-Сахалинске. Новая техника обладает высокой разрешающей способностью и имеет широкий диапазон для исследования любой области организма.

Чтобы пройти обследование на современном компьютерном томографе, жителям Александровск-Сахалинского раньше приходилось ездить в Тымовское или в областную столицу. Сейчас такая необходимость отпала — нужные обследования проводят в районной больнице.

«У меня давние проблемы со спиной, часто приходится делать «снимки». Для этого часто ездила в Южно-Сахалинск, на это уходило много времени, с учетом дороги двое суток. Появление у нас современного компьютерного томографа конечно же большая радость», — поделилась жительница Александровск-Сахалинского Наталья Перевалова.

За первые две недели работы компьютерного томографа на нем прошли обследование около 200 человек. Этот вид диагностики теперь доступен круглосуточно. Днем КТ работает в плановом режиме, ночью — для обследования экстренных пациентов.

«Раньше у нас часто возникали вопросы по срокам ожидания КТ-обследования. Сейчас, в среднем, не больше недели. Стало легче пациентам, врачам облегчена работа по диагностике заболеваний. Компьютерный томограф на 32 среза позволяет своевременно обнаружить злокачественные новообразования, — сообщила заместитель главного врача Александровск-Сахалинской больницы Татьяна Шимулинас.

В 2019 году аналогичное оборудование появится в больницах Охи и Южно-Курильска. Усилятся возможности для диагностики в детской областной больнице и онкодиспансере.

В южно-сахалинской городской больнице им. Анкудинова скоро введут в эксплуатацию мощный 128-срезный компьютерный томограф. Для этой же больницы в 2019 году выделено 300 млн рублей на приобретение МРТ и ангиографа.

Работа по приобретению нового оборудования для островных больниц ведется в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения и майского указа президента России Владимира Путина.

Глава островного правительства Валерий Лимаренко поставил перед подчиненными задачу: кардинально изменить ситуацию в медицине, привлечь к работе специалистов высокого уровня, сократить очереди более, чем в два раза. В 2019 году выросли расходы на закупку оборудования и капитальный ремонт — 2,6 млрд и 1,3 млрд рублей соответственно.

Проект «Бережливая поликлиника» реализуется в пяти учреждениях здравоохранения Сахалинской области. С 1 апреля запущена «Горячая линия» по вопросам здравоохранения. Принято решение об увеличении в два раза «подъемных для специалистов, которые трудоустраиваются по кадровой программе, выросли квоты на обучение сахалинцев в медвузах.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала эффективными решения в сфере здравоохранения Сахалина. Регион первым в стране может провести конкурс на лучшую поликлинику.