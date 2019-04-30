Болгария и Греция начнут строительство общего газопровода в конце мая

София, , 14:14 — REGNUM Болгария и Греция в конце мая приступят к строительству газопровода-интерконнектора, который должен объединить газораспределительные сети двух стран. Об этом сообщил 30 апреля премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Ориентировочно 25 мая будет дан старт строительство связки между газопроводами Болгарии и Греции», — сказал он на проходящей в Софии конференции «Развитие потенциала восточно-европейских газовых рынков».

На мероприятии Борисов также сообщил, что Болгария планирует вести переговоры с США о поставках в республику американского газа. При этом, по его словам, на встрече с председателем Института по энергетическим исследованиям в Вашингтоне Томом Пэйлом, одним из организаторов конференции в Софии, обсуждалась возможность предоставления Болгарии дотаций со стороны США в случае закупок американского сжиженного газа.

Бойко Борисов отметил, что целью всех предпринимаемых Болгарией шагов на энергетическом рынке, включая планы по строительству газового хаба «Балкан», расширение газораспределительной сети, транзит через территорию страны, является диверсификация поставок. В случае реализации всех этих планов болгарские потребители будут получать самый дешевый газ в Европе, заявил он.

Напомним, в начале апреля Еврокомиссия одобрила выделение 33 млн евро из бюджета ЕС на строительство газопровода-интерконнектора между Болгарией и Грецией с учётом того, что газопровод был признан проектом общего интереса для целей Энергетического союза. Решение о его строительстве было принято после закрытия в 2014 году проекта российского газопровода «Южный поток».

Новый газопровод должен стать частью так называемого «Вертикального газового коридора», который соединит Грецию, Болгарию и Румынию. В перспективе «Вертикальный газовый коридор» предполагается связать с «Южным газовым коридором» — проектом расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум).

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