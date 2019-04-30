ТПП РФ: переход компаний ЖКХ на онлайн-кассы приведет к росту затрат

Москва, , 14:14 — REGNUM В соответствии с требованиями федерального законодательства с 1 июля 2019 года объединения собственников жилья при осуществлении расчетов при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, обязаны применять контрольно-кассовую технику. Реакцией на это решение стали обращения представителей этих организаций в Торгово-промышленную палату Российской Федерации (ТПП РФ).

В них отмечается, что сегодня большинство товариществ собственников жилья (ТСЖ), товариществ собственников недвижимости (ТСН), жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) перешли на электронные платежи при расчетах с контрагентами через банки. Прием наличных платежей от собственников не осуществляется.

«Новая обязанность ТСЖ, ТСН и ЖСК применять контрольно-кассовую технику, направленная на обеспечение прозрачности платежей, повлечет рост неоправданных расходов, отвлечение средств от выполнения непосредственных задач по содержанию многоквартирных домов», — убежден президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Внедрение контрольно-кассовой техники в организации собственников жилья может разрушить сложившуюся культуру безналичных расчетов при осуществлении коммунальных платежей, привести к сбоям и техническим проблемам, увеличит риски хищения и растрат денежных средств в этих организациях.

Здесь речь не идет о попытках вывести эти организации из-под финансового контроля. В соответствии с требованиями закона о государственной информационной системе ЖКХ банки и другие организации, занятые такими расчетами уже сейчас обязаны незамедлительно размещать в ГИС ЖКХ соответствующую информацию.

Поэтому принудительное внедрение контрольно-кассовой техники, которая по сути будет просто дублировать ГИС ЖКХ окажет значительное регуляторное воздействие на организации собственников жилья и неизбежно приведет к росту затрат, а, следовательно к дестабилизации ситуации и необходимости увеличения размера платы за содержание и ремонт общего имущества, считают в Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

Позицию ТПП РФ разделяет в своем письме председателю Комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы ФС РФ Галине Хованской и Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения (РАВВ).