Акции Семипалатинского машиностроительного завода выставили на торги

Нур-Султан, , 13:50 — REGNUM В Казахстане на торги выставлен 51% акций АО «Семипалатинский машиностроительный завод». Соответствующая информация размещена комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов республики.

Отмечается, что стартовая цена пакета акций составляет 2,232 млрд тенге ($5,86 млн). Торги запланированы на 8 мая 2019 года. Согласно условиям сделки, покупатель обязуется сохранить не менее 67% штатной численности работников предприятия до полного перехода прав новому собственнику.

Отметим, Семипалатинский машиностроительный завод является единственным производством, обладающим лицензией на сборку грузовой техники МАЗ. Завод имеет полный машиностроительного производства, за исключением литейного.

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