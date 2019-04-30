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Япония обеспокоена стабильностью на финансовых рынках в связи с Брекситом

Экономика

Беспокойства растут из-за возможного нарушения деятельности японских производителей автомобилей, которые имеют несколько производственных предприятий в Великобритании

Токио, 30 апреля 2019, 13:33 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Япония всеми силами будет добиваться стабильности на финансовом рынке в связи с отсроченным выходом Великобритании из Европейского союза и сохранения тесного международного сотрудничества.

«Учитывая риски для мировой экономики, финансовых и валютных рынков, правительство готово обеспечить стабильность на рынках, продолжая сотрудничать с заинтересованными странами», — заявил Абэ на собрании министров, специально созванном для обсуждения этого вопроса.

Абэ поручил министру финансов Асо Таро и управляющему Банка Японии Курода Харукико в экстренных случаях незамедлительно принять все необходимые меры для сохранения стабильности на финансовом рынке, сообщает информационное агентство Японии «Киодо Цусин».

Неопределенность в отношении Брексита, который первоначально должен был состояться 29 марта, «нервировала» финансовый рынок. Больше всех обеспокоены японские производители автомобилей, которые имеют несколько производственных предприятий в Великобритании.

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Зарубежная хроника
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