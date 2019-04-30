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Косметическая компания Missha пожертвует часть прибыли африканским детям

Экономика

Южнокорейская компания поможет 2 132 детям из четырех начальных школ, расположенных в четырех африканских странах, таких как Замбия, Уганда, Камерун и Нигер

Сеул, 30 апреля 2019, 13:44 — REGNUM  Представители южнокорейской косметической компании Missha подписали соглашение об участии в проекте «Good Water Project» с международной гуманитарной неправительственной организацией Good Neighbors. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Проект «Good Water Project» — это кампания, направленная на оказание помощи африканским детям, страдающих от нехватки питьевой воды.

Как сообщили представители компании, Missha пожертвует часть доходов от продажи новой линейки средств «Super Aqua Ultra Hyalron».

Известно, что средства будут использованы на строительство резервуаров для воды, туалетов, а также предоставление гигиенических наборов 2 132 детям четырех начальных школ, расположенных в четырех африканских странах, таких как Замбия, Уганда, Камерун и Нигер.

«Мы очень рады, что можем вносить вклад в общество с помощью нашей продукции. Мы намерены принимать участие в подобных проектах и в будущем», — сообщили представители компании.

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