Более 30 тысяч человек зарегистрировались на конкурс «Цифровой прорыв»

Москва, , 13:26 — REGNUM За три недели заявочной кампании свыше 30 000 ИТ-специалистов, менеджеров и дизайнеров со всей страны подали заявки на участие во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв» — одном из проектов АНО «Россия — страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина.

По количеству регистраций традиционно лидируют Москва и Санкт-Петербург, кроме того, большую активность проявили участники из Краснодара, Ижевска и Уфы. Заявки для прохождения на региональный этап конкурса принимаются до 12 мая.

«С момента старта сбора заявок прошло менее месяца, а на конкурс уже зарегистрировалось более 30 000 человек со всех регионов страны. Мы считаем, что это отличный результат для узкоспециализированного конкурса. Рады отметить, что активность не снижается, а растет с каждым днем. Заявочная кампания продлится до 12 мая, и мы ожидаем, что в последние дни регистрации, количество заявок на конкурс существенно увеличится. Мы призываем всех талантливых и активных ИТ-специалистов к участию во всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв», поэтому, если вы еще не подали заявку, самое время сделать это прямо сейчас», — прокомментировал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конкурс «Цифровой прорыв» стартовал 3 апреля. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Заявочная капания продлится до 12 мая, после чего участников ждет онлайн-тестирование, участие в котором является обязательным для прохождения в региональный этап конкурса. Региональный этап будет проводиться в формате хакатонов — соревновательных мероприятий, где представители информационных технологий, дизайнеры и управленцы в командах за 36 часов создают прототипы цифровых продуктов.

По результатам участники смогут запустить свой бизнес, получить работу в ведущих компаниях страны или выиграть денежный приз для своей команды в размере 500 000 рублей. Кроме того, у конкурсантов будет возможность пройти обучение по специальным образовательным программам в «Мастерской управления «Сенеж».

Напомним, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».