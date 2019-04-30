В «налоге на посылки» из-за рубежа увидели самостоятельность торговли РФ

Москва, , 13:24 — REGNUM Дополнительный сбор на онлайн-покупки в зарубежных магазинах сможет защитить российских производителей и поможет им развиваться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля заявил первый вице-президент Опоры России Павел Сигал.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку с идеей ввести единый сбор на все онлайн-покупки из-за рубежа, пишет «Коммерсант». По мнению ритейлеров, такой сбор должен составлять 15% от стоимости посылки вне зависимости от её цены. Такие правила смогут уравнять условия для иностранных и отечественных компаний электронной коммерции, считают в АКИТ.

«Защита российского производителя — вот то положительные явление, которые привнесет инициатива, предложенная Ассоциацией компаний интернет-торговли», — считает Сигал.

По его словам, для стабильного и прогрессивного существования любого государства, и РФ в том числе, необходимо работать на развитие собственной экономики.

«Предложение по введению обязательного сбора на покупки в зарубежных интернет-магазинах станет важнейшим шагом именно для организации самостоятельности российского экономического пространства», — уверен Сигал.

Он предполагает, что правительство может прислушаться к бизнесу и проработать соответствующую инициативу.

«Такое предложение вполне возможно к реализации, поэтому уже в скором времени оно может быть воплощено в жизнь, чем поможет российским предпринимателям в сфере интернет-торговли», — считает Сигал.